11 معلومة عن ملامح امتحان الثانوية العامة الجديد: الأسئلة تقيس الفهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021/2020 في نظامه الجديد والمختلف عن السنوات الدراسية الماضية.

وتستعرض "الوطن" أهم ملامح امتحان الثانوية العامة الجديد:

1- أسئلة الامتحان تعتمد على قياس فهم وتحصيل الطالب للمادة العلمية، وليس الحفظ والتلقين.

2- امتحان الثانوية العام بنظام الكتاب المفتوح "open book".

3- موعد بدء امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021.

4- يحق للطالب فرصة أخرى من الامتحانات في شهر أغسطس 2021، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب سواء في الامتحان الأول أو الثاني.

5- تُوضع أسئلة الامتحان من خلال بنوك الأسئلة.

6- 4 نماذج مختلفة من كل امتحان بنفس درجة الصعوبة، من أجل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث يتم قياس درجة الصعوبة إلكترونيًا.

7- الاختيار من متعدد هو النظام الرئيسي في وضع أسئلة الامتحان.

8- لن يتضمن الامتحان أسئلة مقالية.

9- أسئلة جزء القصة في امتحان اللغة العربية لن تأتي مقالية، ودون استخدام القلم والكتابة.

10- تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني دون تدخل أي مُصحح بشري، وذلك تفاديًا للوقوع في أخطاء التصحيح.

11- إلغاء فرصة تظلمات الطلاب بعد ظهور النتيجة التي كانت مُتاحة خلال السنوات الماضية.

"شوقي": امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون تأجيل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة، أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستُعقد في مواعيدها المُحددة، وأن امتحانات الثانوية العامة ستُعقد في شهر يونيو 2021، والدبلومات الفنية في 29 مايو 2021.

وأوضح "شوقي"، لـ"الوطن"، أن الحديث حول تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا المستجد مجرد "كلام فارغ"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل الامتحانات.