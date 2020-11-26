حديقة حيوان الجيزة تستقبل زائريها وتواجه الأمطار بـ"قش الأرز"

قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة فتحت أبوابها اليوم الخميس أمام الجمهور لاستقبال الزوار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت مدير الحديقة لـ"الوطن"، أن الحديقة اتخذت كافة الإجراءات المتبعة لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم وخلال الأيام المقبلة، بفرش أرضيات "مبايت" الحيوانات بقش الأرز، والذي يساعد على التدفئة خلال موجات البرد وامتصاص مياه الأمطار، وكذلك تقديم العلائف الجافة والمركزة التي تساعد على تدفئة اجساد الحيوانات، وتقيم المشروبات الدافئة لحيوان الشمبانزي.

وأوضحت، أنه لتجنب تساقط الأمطار على الحيوانات تم فتح مبايتها وخاصة بيوت السباع للاحتماء داخلها متى أرادت ذلك، مشيرة إلى أن أغلب الحيوانات تعيش في البيئة الأفريقية ولذلك تألف المطر وتبتهج به، كما أن الحديقة مصممة بحيث تحمي الحيوانات من مياه الأمطار، من خلال الأشجار الكثيفة التي تُظلل المبايت، كما أن لكل مبيت للحيوانات مظلة مصنوعة من الخشب تحميه من تساقط الأمطار.

وأكدت أن عمال الحديقة بذلوا جهداً أمس الأربعاء في إزالة تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في بعض مناطق الحديقة، وعلى أهبة الاستعداد لإزالة التراكمات المتوقعة اليوم.

واتخذت حديقة الحيوان إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما تم توفير المطهرات لكل العاملين، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وافتتحت العام الحالي حديقة الأطفال التي تمكنهم من لأول مرة التفاعل مع الحيوانات المستأنسة، والتقاط صور معها، وتقديم الأكلات المفضلة لها، وتحتوي على الحيوانات المحببة للأطفال كالغزال والحصان السياسى واللاما والطيور الملونة.

وأُغلقت حدائق الحيوان والمتنزهات فى مصر كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، أبريل الماضي، الأمر الذى تسبّب فى خسائر كبيرة لمواردها.