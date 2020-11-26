مواصفات وأسعار الطرازات المنافسة لـMG HS الجديدة

أزاحت شركة MG الستار عن أيقونتها الجديدة MG HS السيارة الرياضية متعددة الاستخدام SUV خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وأول ما يسعى إليه المستهلك عند طرح أي طراز جديد من أي فئة في السيارات معرفة الطرز المنافسة في السوق ومعرفة مواصفتها.

وتحتوي السيارة MG HS على محرك سعة 1500 سي سي تربو، الذي يولد قوة 169 حصانًا، وأقصى سرعة للسيارة 190 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة إلى سرعة 100 كم في 9.6 ثانية، وتحتوي على ناقل حركة مزود بـ7سرعات، وأقصى عزم للدوران 169 نيوتن.متر.

وفي السطور التالية تعرض "الوطن" أبرز الطرازات المنافسة لسيارة MG الجديدة وأسعارها.

1- كيا سبورتاج

- تتوفر كيا سبورتاج 2020 بمحرك سعته 1600 سي سي، وبقوة 140 حصانا، وأقصى سرعة 201 كم/ساعة، وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 7 سرعات.

- متوسط استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 7.5 لتر/كم.

- يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 163 مللي متر.

- تبلغ مقاس الجنط 16 بوصة.

- تتمتع السيارة بسعة خزان للوقود تصل إلى 58 لترًا.

وتتوافر في السوق المصري العديد من الفئات مختلفة التجهيزات، ويبدأ سعرها من 400 ألف جنيه ويصل إلى 530 ألف جنيه.

2- ميتسوبيشي إكليبس كروس

- تحتوي السيارة على محرك 1500 سي سي.

- قوة المحرك 150 حصانًا.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 8 السرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

- وتأتي السيارة بخمس فات مختلفة التجهيزات ويبدء سعها في السوق من 380 ألف جنيه ويصل إلى 480 ألف جنيه.

3- نيسان قشقاي

- تضم السيارة محركًا بسعة 1200 سي سي.

- يولد قوة 117 حصان ميكانيكي.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12.9 ثانية.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.6 لترات من الوقود.

وتتوافر السيارة في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصري يبدأ من سعر 365 ألف جنيه ويصل إلى 439 ألف جنيه .

4- هيونداي كريتا اس يو 2

- تضم السيارة محركًا بسعة 1500 سي سي.

- يولد قوة 113 حصان ميكانيكي.

- أقصى عزم للدوران 144 نيوتن.متر.

- يجرى تصنيع السيارة في كوريا ويتم تجميعها في الهند، وتأتي السيارة بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية يبدء من سعر 36 ألف جنيه ويصل إلى 425 ألف جنيه.