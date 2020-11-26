ملكات جمال العالم يدعمن السياحة المصرية من الغردقة: الجو رائع وآمن

أشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، المشاركات في مسابقة "ميس ايكو"، التي تستضيفها مدينة الغردقة، بالاستقبال الحافل منذ وصولهن أمس فندق الإقامة، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالمدينة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع، معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة هناك.

وعبرت سیسیلیا، ملكة جمال دولة باراجواي، عن سعادتها بالاستقبال الحافل من إدارة منتجع الإقامة الباتروس، وأعلنت دعمها الكامل للسياحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت سيسيليا إلى سعادتها بتواجدها في الغردقة للمرة الأولى، لافتة إلى أن الجو الرائع، بالإضافة إلى الأمن، الذي تنعم به مصر.

تستضيف الغردقة مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو202‪0 " بأحد المنتجعات السياحية في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم يمثلن 5 قارات مختلفة وذلك بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

بدأت المتسابقات في الوصول منذ أمس الأربعاء تباعا وتم تسكينهم بالفندق المستضيف للفعاليات بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، ولا يتعدى سن المشاركات عن 21 عاما.

حرصت المتسابقات على المشاركة في المسابقة رغم صعوبة حركة الطيران و قضائهم عدة ساعات ترانزيت في عدد من المطارات حتى وصولهم مطار الغردقة وذلك لعدم وجود طيران مباشر مع هذه الدول و ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول قرار الغلق الكلي والجزئي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا وكانت ملكة جمال موريشيوس أولى الوصول ثم ملكة جمال دولة باراجواي وروسيا ثم توالت المتسابقات في الوصول.

مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة هو الحدث الدولي الوحيد ضمن أجندات الفعاليات السیاحیة الكبرى في مصر خلال نوفمبر ودیسمبر 2020.

وتتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له 5 ديسمبر المقبل.

تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة مس ايكو "كنزي الزيني" والتي تبلغ من العمر 18 عاما، وحصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق، كما حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في نفس المسابقة، وتسعى أن تكون موديل في الفترة القادمة، وأن يكون لها برند مكياج خاص بها.

وأكد محمد عيد مدير إدارۃ التسويق بالمنتجع المستضيف للمسابقة، أن إدارة المنتجع المستضيفة للمسابقة حريصة على أن أمن وسلامة جميع المتسابقات المشاركات في المسابقة، موضحا أن جميع المتسابقات يحملن شهادة طبية تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة النتيجة سلبية.

وأكد تطبيق الإجراءات الوقائية والمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي أقرتها رئاسة الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار كامل أبوعلي رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.