تطوير شبكات توزيع الكهرباء في 5 محافظات بـ1.5 ملايين جنيه

نفذت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، خلال الربع الأول من 2020-2021 أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق عمل الشركة في 5 محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد"، والتي يبلغ عدد المشتركين بها 4 ملايين مشترك منهم 1,3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 105 ملايين جنيه.

وحول المشروعات ملك الغير، فقد تمّ تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القوميه بالمحافظات نطاق عمل الشركة بـ400 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية، فقد تمّ خلال الربع الأول لعام 2020-2021 تحرير 58 ألف محضر سرقة تيار بإجمالي مبلغ 90 ألف جنيه من خلال لجان الضبطيه القضائية، كما تمّ تحرير 200 ألف محضر سرقة تيار بمبلغ يصل إلى 150) مليون جنيه بمعرفة شرطة الكهرباء.