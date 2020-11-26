ضبط 42 طربة حشيش مع 3 عاطلين بالشرقية: قيمتها 350 ألف جنيه

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة أمنية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بحملة أمنية استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي –هاتف محمول- سيارة) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وضبط (6 طرب لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول ) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وضبط (24 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ350 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.