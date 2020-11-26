محافظ الأقصر: المخطط الاستراتيجي للمدن بداية جديدة للتنظيم العمراني

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، عن تسلم المخطط الاستراتيجي العام لكل من مدن إسنا والطود، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين محافظة الأقصر والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد محافظ الأقصر أهمية المخططات الاستراتيجية كحجر أساس للتنمية العمرانية ومكون رئيسي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وكذلك القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد المسيح نبيل، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه باستلام المخطط الاستراتيجي العام لمدن إسنا والطود تكون قد اكتملت المخططات الاستراتيجية العامة لكافة مدن المحافظة وبداية جديدة للتنظيم العمراني وتنفيذ الخطط التنموية المختلفة.

وكانت إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر قد انتهت خلال العام المالي 2019 / 2020، من تسلم عدد 242 حيز عمراني جديد، معتمد من هيئة التخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد لتوابع مراكز ومدن الأقصر والبياضية والقرنة وإسنا وأرمنت والطود والزينية.

كما تم تسلم المخطط الاستراتيجى العام لمدن البياضية، الزينية، القرنة، أرمنت الحيط، أرمنت الوابورات وتم إعداد المخططات التفصيلية لتلك المدن وجاري اعتمادها، وجاء ذلك في ضوء جهود الدولة للحد من العشوائيات ومخالفات البناء وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرصد المخالفات وتطبيق القانون لضمان حق الدولة وحق المواطن.

وأوضح مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، أن الهدف من المخططات التفصيلية للمراكز والمدن القضاء على ظهور المناطق العشوائية بالمدن وضمان تحقيق النمو العمراني بشكل مخطط وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.