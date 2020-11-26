"الداخلية" تهيب بالمواطنين تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة، حيث تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأمهلت وزارة الداخلية قائدي المركبات مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2020 لتركيب المصلق، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام )، دون انتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب انتهاء المهلة سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويستمر العمل بواحدت المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط تيسيراً على المواطنين، وحتى إنتهاء المهلة، وتمّ توفير كل الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة.