صور.. الوحدة المحلية برأس البر تواصل رفع مياه الأمطار من الشوارع

تابع اللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة، وعمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بشكل منتظم.

وواجهت الوحدة المحلية برأس البر موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة، بمعدات وسيارات الوحدة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، بالإضافة إلى متابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بشكل منتظم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشيرة إلى الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة.

وشددت منال عوض على مواصلة تلك الجهود، للحد من آثارها، وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وأعلنت محافظ دمياط مد قرار تعطيل الدراسة ليشمل اليوم الخميس، بالمدارس كافة الواقعة بنطاق المحافظة، في ظل موجة الطقس السيئ، مناشدة المواطنين بتوخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع الإرشادات والتعليمات كافة، حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى، قال حسام وفدي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ"الوطن": إنه "ستتوقف أعمال الصيد تزامنا مع موجة الطقس السيئ؛ إذ بلغ ارتفاع الأمواج ما يزيد على 2 متر، بسبب الرياح".

وأكد ممدوح الشيطي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بهيئة ميناء دمياط، لـ"الوطن"، أن الميناء يعمل بصورة طبيعية، كما أن البوغاز مفتوح، ومعدلات الشحن والتفريغ لم تتأثر بالطقس السيئ، نظرا للتصميم الفريد للميناء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومصر أيضا، وبدأنا خلال السنوات الأخيرة نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وزاد تكرارها".