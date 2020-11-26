عودة البناء وانتهاء الملصق الإلكتروني.. قرارت ينتهي تطبيقها في ديسمبر

بحلول ديسمبر 2020، تنتهي المدة المحددة لعدد من القرارات والخدمات التي تقدمها الحكومة، فهناك قرارات محددا موعدها مثل مشاريع الإسكان، وأخرى تمّ مد مهلة العمل بها، مثل مهلة الملصق الإلكتروني حتى 31 ديسمبر.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، بعض القرارات والخدمات المقرر انتهاء العمل بها خلال ديسمبر 2020، كما يلي:

1. انتهاء قرار حظر البناء في عدد من المحافظات

بعد توقف استمر نحو 6 أشهر لـ البناء في عدد من المحافظات، يستعد الكثيرون لاستئناف البناء مرة أخرى مطلع ديسمبر المقبل، حيث إنه من المقرر انتهاء مدة حظر البناء بداية شهر ديسمبر 2020.

وحددت الجهات المعنية عددا من الاشتراطات والضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار للسماح بالبناء مرة أخرى، وللاطلاع على كامل تفاصيل عودة البناء مرة أخرى من هنــــــــــــا.

2. انتهاء المدة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني

حرصت وزارة الداخلية على مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 31 ديسمبر المقبل، بعد أن مقررا انتهاؤها خلال نوفمبر الحالي.

ويأتي القرار للتيسير على المواطنين الراغبين في تركيبه ولم يكن لديهم متسع من الوقت، وحتى يتثنى للجهات المعنية تطبيق الغرامات المقررة على عدم تركيبه عقب انتهاء المدة المحددة لذلك.

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بأنواعها كافة، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

3. انتهاء قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعداد الجهات المعنية وأهمها وزارة المالية، بتوفير التمويل اللازم لعملية صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، على أن تكون عملية الصرف خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بصرف منحة العمالة غير المنتظمة في أبريل الماضي، على أن تستمر لمدة 3 أشهر، وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قرار آخر باستمرار صرفها حتى نهاية 2020.

4. انتهاء المهلة المحددة لحجز وحدات إسكان الإعلان الـ14

في بداية نوفمبر الحالي، أعلنت وزارة الإسكان طرح وحدات إسكان الإعلان الـ14 في عدد من المدن الجديدة، وجرى طرح 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 متر مربع و110 أمتار مربعة و120 مترًا مربعًا، و100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا لمحدودي الدخل، بمقدم حجز يبدأ عن 48 ألف جنيه، ويختلف مقدم جدية الحجز بإختلاف المساحة المطروحة للوحدة.

وبدأ الحجز لذوي الإعاقة في 1 نوفمبر الحالي، كما تم إتاحة الفرصة للمواطنين بشكل عام متضمن ذوي الاحتياجات الخاصة 9 نوفمبر الحالي، ويستمر تقديم الطلبات لحجز الوحدات السكنية حتى 7 ديسمبر المقبل.