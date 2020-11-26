مؤسس مستشفى الكبد المصري بالدقهلية يتسلم جائزة درع هيئة آل مكتوم الخيرية

تسلم الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، ومستشفى الكبد المصري بشربين، اليوم، درع هيئة آل مكتوم الخيرية الإماراتية، برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تقديرا لجهوده في العمل الخيري علي مدار 23 عاما، من خلال تأسيس والمستشفى؛ لمحاربة الفيروسات الكبدية وأورام الكبد والجهاز الهضمي، وتقديم العلاج للمرضى غير القادرين.

وأشاد الدكتور صلاح الجعفراوي، ممثل الهيئة بمصر، خلال زيارته لمستشفى الكبد المصري بالمستوى "الكبير والجهود المهمة التي يقدمها "شيحه" والفريق الطبي المتميز، للمرضي غير القادرين، والراقي للخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بمستشفى ومعهد بحوث الكبد في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكبد المختلفة، مثل الفيروسات الكبدية وتليف الكبد والكبد الدهني واستئصال أورام الكبد، بتقنية التردد الحراري والحقن الشرياني، والعالمي لمختلف جراحات الكبد والجهاز الهضمي والمناظير التشخيصية والعلاجية، وجراحات أورام القولون والبنكرياس".

وقال "الجعفراوي" في بيان صحفي، إن المستوى الذي شاهده بمستشفى الكبد المصري، يضارع المؤسسات الطبية العالمية، من حيث الجودة والاحترافية والكفاءة الكبيرة، فضلا عن المستوى المتميز لفرق التمريض وخريجي المعهد الفني للتمريض بشربين، التابع لجمعية رعاية مرضى الكبد.

في السياق ذاته، نقل ميرزا الصايغ، مدير مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال اتصال هاتفي مع "شيحة"، تحيات نائب حاكم دبي وزير المالية، له والعاملين، مثنيا علي جهود مركز الكبد في علاج عشرات الآلاف من المرضي غير القادرين مجانا.

ووجه الدكتور جمال شيحة، الشكر للشيخ حمدان بن راشد، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية الإمارتية، علي الزيارة التي قام بها الدكتور صلاح الجعفراوي، ممثل الهيئة بمصر؛ للإطلاع على ما تقدمه جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، ومستشفى الكبد المصري بشربين، للمرضى غير القادرين.