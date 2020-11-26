الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس على القاهرة والسواحل الشمالية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة اليوم وغدا، وبدء التحسن في حالة الطقس بالقاهرة من اليوم.

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أنّه متوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ويشمل محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة ودمياط، على أن تكون الأمطار غدا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وهي: "الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح"، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية)، ويبدأ التحسن في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية السبت.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات درجات الحرارة الجمعة والسبت على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الجمعة 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم السبت 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.