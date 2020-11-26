"الدولي بالمنصورة" ينقذ يد طفل 7 سنوات من البتر

قال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إن حالة الطفل الذي أصيب بتهتك كف يده اليمني مستقرة، بعد إجراء جراحة عاجلة له استمرت 4 ساعات، مؤكدا أن البديل لتلك العملية كان البتر إلا أن الأطباء تدخلوا في الوقت المناسب، وأجروا جراحة أنقذت يده.

وأضاف "حشيش" لـ"الوطن" أن الطفل عمره 7 سنوات، كان يعمل مع والده في ماكينة تنجيد القطن، وفي أثناء تغذية الماكينة دخلت يده بداخلها وتهتكت"، موضحا أن العملية الجراحية تجرى على عدة مراحل، واستطاع الأطباء الأخذ من عظام الرجل لترقيع مثيلتها باليد، وتثبيت الأوتار، وهذه هي الأولي.

وأشار مدير مستشفى المنصورة الدولي، إلي أنه جرى تثبيت يده في بطنه، لضمان استمرار تغذية اليد، وبعد استقرار حالته تبدأ مرحلة التجميل، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة للحفاظ على يد الطفل، و"نستطيع أن نقول أن المرحلة الأساسية مرت بنجاح".

في سياق متصل، أجرى أطباء المستشفى عملية استبدال كامل لمفصل الفخذ بآخر صناعي لمريض يبلغ من العمر 25 عاما، إثر تعرضه للسقوط من علوٍ.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، أجرى جراحة دقيقة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 25 عاما، تعرض لسقوط من علو، أدى إلى كسر في الحوض ومفصل الفخذ، وإصابة العصب الوركي.

وأضاف "مكي"، في تصريح صحفي، أنه الشاب حول للمستشفى الدولي، وتمكن الفريق الطبي من عمل تثبيت للكسر بشريحة بنائية مع مسامير، واستبدال كامل لمفصل الفخذ بآخر صناعي غير أسمنتي، بطريقة الضغط المناسب، ورفع الضغط الواقع على العصب الوركي.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المتميز المكون من الدكتور"سامح مرعي، أستاذ واستشاري جراحة المفاصل والمناظير بكلية الطب جامعة المنوفية، وحسن وهدان، استشاري ورئيس أقسام جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، وأيمن عبدالوهاب، أخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، ومحمد عادل حسانين، أخصائي جراحة العظام والمفاصل"، وكذلك التمريض والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام، واعدًا إياهم بتقديم وسائل المساعدة كافة، للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار والنجاح.