محفوظ قبيصي ينال الدكتوراة في "الإعلام والترجمة" من جامعة فلوريدا الأمريكية

نال الإعلامي محفوظ قبيصي الكبير، مدير عام الترجمة بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو سابقًا، درجة الدكتوراة في "الإعلام والترجمة" من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل "قبيصي" العديد من المناصب القيادية في مجال الترجمة الإعلامية بمصر وعددِ من الدول العربية، إذ عمل باتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى تقلّد منصب مدير عام الترجمة بقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.

كما عمل "قبيصي" مستشارًا إعلاميًا بسلطنة عمان، ومستشارًا إعلاميًا للأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، إضافة إلى عمله بالعديد من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية في مجال الترجمة الصحفية والإعلامية، والترجمة الفورية بالعديد من المحافل والمؤتمرات الدولية.