محافظ المنيا يبحث مع البنك الزراعي تمويل مشروعات بالقرى المصدرة للهجرة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، وفد البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث مجالات التعاون بين محافظة المنيا والبنك وإقامة مشروعات جديدة لصغار المزارعين من خلال توفير التمويل والدعم اللازم لها كمشروعات الري بالتنقيط والري الحديث وبالطاقة الشمسية والمزارع الداجنة والحيوانية ومشروعات الاستصلاح وأوجه مشروعات المرأة الريفية والصناعات اليدوية.

جاء ذلك بحضور سامي عبدالصادق ومحمد إيهاب نائبي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، صالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان، منتصر الابجيجي رئيس منطقة شمال الصعيد، ماجدة الهامي، رئيس قطاع المنيا، خالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة.

ناقش المحافظ خلال اللقاء إمكانيات وجهود البنك في تمويل عدد من المشروعات بالقري المصدرة للهجرة بالمحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة كتنمية الثروة الحيوانية وتمويل صغار المزارعين وفتح أبواب جديدة للرزق لأهالي تلك القرى، ضمن رؤية البنك لتنفيذ مشروع "باب رزق" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر لأهل الريف، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة ومساعدة المرأة الريفية وصغار المربين والمزارعين في إنتاج وتربية الطيور والأغنام والماعز والصناعات الريفية والحرف اليدوية والتجارة الصغيرة.

أكد المحافظ تقديم الدعم الكامل للعمل لإقامة مشروعات كثيفة العمالة على أرض المحافظة وفتح فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتنمية الصعيد والذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع بعض المشروعات التي يدعمها البنك الزراعي المصري وسبل تمويل المشروعات الصغيرة للمزارعين والشباب مثل مشروعات قري شباب الخريجين والمزرعة النموذجية للمواشي في مركز سمالوط وفتح منافذ للشباب لبيع المنتجات الزراعية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن اللقاء يأتي ذلك في إطار سياسة البنك لتحقيق رؤية الدولة في مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، وتنفيذًا لتوجيهات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بالتوسع في إتاحة التمويل بالمناطق الريفية لصغار المزارعين والشباب والمرأة الريفية.