تعرف على أبرز أفلام نتفلكس في ديسمبر.. بينها Mank لـ ديفيد فينشر

كعادة كل شهر، تعرض منصة نتفلكس مجموعة من الأفلام المختلفة، بينها أفلام مختارة، عرضت في دور السينما في سنوات سابقة، وبينها ما هو حصري على نتفلكس لأول مرة، وفي التقرير التالي نرصد أبرز أفلام ديسمبرعلى المنصة.

Mank

أحدث أفلام المخرج الأمريكي ديفيد فينشر، وسيعرض على المنصة يوم 4 ديسمبر.

الفيلم بطولة جاري أولدمان، ليلي كولينز، أماندا سايفريد وغيرهم، ومن تأليف جاك فينشر.

Mank مدته ساعتين و11 دقيقة، ويجسد جاري أولدمان شخصية كاتب السيناريو الأمريكي هيرمان جي. مانكيوز والذي رحل عام 1953 عن عمر ناهز 55 عاما.

Up in the Air

يعرض الأول من ديسمبر وهو من بطولة جورج كلوني، فيرا فارميجا، آنا كندريك، ومن إخراج جايسون ريتمان.

الفيلم مأخوذ من رواية لـ والتر كيرن، وسيناريو لـ جايسون ريتمان وشيلدون تيرنر، وترشح Up in the air لـ 6 جوائز أوسكار، بينها أفضل ممثل دور رئيسي.

عرض الفيلم لأول مرة عام 2009، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 7.4 من 10.

Magnolia

من إخراج وتأليف بول توماس أندرسون، وبطولة توم كروز، جايسون روباردز، جوليان مور، براد هانت وغيرهم.

عرض لأول مرة عام 2000، ومدته 3 ساعات و8 دقائق، وترشح 3 جوائز أوسكار، وحصد توم كروز جائزة جولدن جلوب عن دوره.

Glory

يعرض أول ديسمبر، ومن بطولة مورجان فريمان، ودينزل واشنطن، وماثيو بروديريك، وكاري الويس، وغيرهم، وأخرجه إدوارد زويك، وكتب السيناريو كيفن جار.

الفيلم عرض لأول مرة في فبراير 1990، وكانت تكلفة إنتاجه 18 مليون دولار، وترشح الفيلم لـ 5 جوائز أوسكار وحصد 3، وترشح أيضا لـ 5 جوائز جولدن جلوب وحصد 3 أيضا.

Grams 21

من إخراج المكسيكي أليخاندرو جي إيناريتو، عرض لأول مرة يناير 2004، ومدته ساعتين و4 دقائق>

الفيلم بطولة شون بن، بينيشيو ديل تورو، نعومي واتس، كارلي ناهون، داني هيوستن. وكانت تكلفة إنتاجه 20 مليون دولار

ترشح الفيلم لـ جائزتي أوسكار، و5 جوائز بافتا، وحقق إيرادات تخطت الـ 60 مليون دولار.

وتعرض المنصة في ديسمبر أفلام أخرى بينها، A simple favor من إخراج بأول فيج، وأيضا فيلم الضيف من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا.

ومن بين الأفلام التي ستعرض أيضا، Ghosts of girl friends past، من بطولة ماثيو ماكونهي جينيفير جارنر، وإخراج مارك ووترز.

وأيضا فيلم بنتين من مصر إخراج محمد أمين، وبطولة صبا مبارك وزينة. وفيلم call من إخراج Lee chung-hyun.. وفيلم the beast وفيلم the midnight sky من بطةبى وإخراج جورج كولوني، وغيرها من الأفلام.