"حماة الوطن" يحصد 4 مقاعد في إعادة النواب

قال اللواء محمد علي بلال، أمين عام حزب حماة الوطن، إنّ مرشحي الحزب في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حصدوا 4 مقاعد في البرلمان، حيث أُجريت الانتخابات في 13 محافظة، وكان للحزب 10 مرشحين في 7 محافظات.

ونشر الحزب في بيان عنه، أسماء المرشحين الذين كشفت النتائج الأولية لفرز الأصوات فوزهم في الجولة الثانية (الإعادة)، وهم: أحمد محمد قورة بمحافظة سوهاج، ومصطفى بدران مهني مصطفى بمحافظة أسيوط، واللواء سيد فؤاد أبوزيد بمحافظة قنا، واللواء أحمد محمد صالح بمحافظة أسوان، في حين خسر 6 مرشحين آخرين.

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن، إلى أنّ الحزب حتى اللحظة لديه نحو 23 مقعدا في البرلمان، بين قائمة وفردي، والحزب يتوقع زيادة المقاعد البرلمانية مع جولة الإعادة للمرحلة الثانية، المقرر إجراؤها أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل بالخارج، و7 و8 من الشهر ذاته بالداخل.

وكان اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنّ الحزب شكّل غرفة عمليات تساعد وترصد أي مخالفات تتم في دوائر المرشحين، من خلال مندوبنا، خاصة من خلال الوحدات لسلامة الأصوات وتمام سير العملية.

وقال إنّ الحزب قدم كل الدعم للمرشحين من خلال الوحدات الحزبية المنتشرة في المحافظات، كما أنّ الحزب يدعم المرشحين إعلاميًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة ما تمر به من ظروف استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، تمنع عقد الاجتماعات واللقاءات حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح أنّ الحزب عمل على الدعاية من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الخاصة بكل مرشح، إلى جانب الوحدات الحزبية المشكلة في الأحياء أو القرى لدعم المرشحين، فضلا عن المساعدة في الإجراءات الخاصة بالأمور المتعلقة بالشكل القانوني للمرشحين.