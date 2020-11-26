"التضامن": نستهدف تطوير مراكز التكوين المهني بالشراكة مع القطاع الخاص

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، زيارة لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد.

تسليم أجهزة العرائس لـ80 فتاة من المقبلات على الزواج

وافتتحت القباج، وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد، كما زارت مصنع للملابس ومركز التكوين المهني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يضم صناعات خشبية وأعمال لحام، كما شاركت في تسليم أجهزة العرائس لـ80 فتاة من المقبلات على الزواج بالمحافظة، في إطار مبادرة "دكان الفرحة" بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وذلك بمقر الصالة المغطاة بالمحافظة.

وتفقدت أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذي تكلف 250 مليون جنيه، ويخضع لإشراف متخصصين من الأستاذة والدكاترة بجامعة بني سويف.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة أيضا مخبز الطوارئ المتنقل والذي يستهدف الحالات الأولى بالرعاية.

توزيع 100 كرتونة غذائية وأدوات نظافة وحماية شخصية للأسر المتضررة

كما تفقدت أيضا أعمال قافلة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة والتي قدمت المساعدات الطبية والإغاثية من المواد الغذائية وأدوات الحماية الشخصية لأكثر من 500 مستفيد، وذلك في إطار مساعدة المناطق الأكثر احتياجا للتصدي لفيروس كورونا.

وأضافت القباج، أن الهلال الأحمر قدم الخدمات الطبية في تخصصات الجلدية والباطنة والأطفال والعظام إلى جانب الأدوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بكل الإجراءت الاحترازية، كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع 100 كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للأسر المتضررة وذلك في أولى مراحل المساعدات التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع الفقر من منظور متكامل يتضمن الجانب المادي والصحي والثقافي والاقتصادي.

وأضافت أن الحرف اليدوية تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المحلي في الوادي الجديد، سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو سواء المنسوجات وصناعة الملابس، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تطوير مراكز التكوين المهني بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة فرص العمل المتوفرة في المحافظات.

توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتمكين الاقتصادي

وأكدت القباج أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار تركز على الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادي بهدف دعم الاقتصاديات المحلية التي تنعكس على خطة التنمية.

وخلال مشاركتها في تسليم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، دعت القباج الفتيات للدخول على منصة "مودة" والحصول على الكشف الطبي المناسب هن وأزواجهن قبل الزواج، كما دعت لنشر التوعية ببرنامج "2 كفاية" للحصول على التوعية اللازمة ببرامج تنظيم الأسرة وطرق التربية الإيجابية للأطفال.

وفي ختام الزيارة، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد والمركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين،

ويهدف البروتوكول لتقديم دراسات خاصة بإنشاء وحدة مصغرة داخل مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الأسرى على أن يقوم المركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين بتسويق منتجات ذوي الإعاقة بمركز التأهيل في معرضه الدائم بالقاهرة.