محافظ شمال سيناء يلتقي وفدا من "الهلال الأحمر" لبحث التعاون المستقبلي

أشاد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدور الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع هيئة اليونيسيف الداعم للمحافظة فى العديد من المجالات، وأشاد المحافظ خلال لقائه، اليوم، بوفد الهلال الأحمر بانجازاته المتعددة على مستوى محافظة شمال سيناء، خاصة فى مجالى التعليم والصحة.

وقال إن المنظمة دعمت مدارس التربية الخاصة بالعديد من الأجهزة والمعدات لدعم وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات ومساعدات جديدة لاستفادة الطلاب منها وتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لهم لتمكينهم من الاستفادة من البرامج التعليمية والتأهيل النفسى والاجتماعي والصحي.

وأشار إلى دور المنظمة في خلق بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والشباب والنساء بمدينتي "العريش وبئر العبد" في مجالات مختلفة بينها الصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأطفال، إلى جانب تنمية مهارات طلاب المدارس من خلال التدريب العملى والترفيهى على برامج "صحة وسلامة، نبذ العنف، المهارات الحياتية، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور فى العملية التعليمية" بالإضافة إلى إجراء تقييم للحد من المخاطر داخل البيئة المدرسية من أجل تفعيل وتنفيذ خطط الإخلاء داخل المدارس وتنفيذ الإصلاحات من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة.

ولفت إلى تقديم الهلال الأحمر العديد من الآلات الموسيقية وأجهزة ومعدات تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمدارس وتدريب المدرسين والطلاب عليها، ما أدى الى رفع المستوى الثقافى للطلاب وزيادة الأنشطة التربوية بالمدارس، حيث أن المشروع يتضمن فى مجمله رفع كفاءة التعليم داخل المدارس من خلال توزيع الحزمة المدرسية من أجل المساهمة فى تيسير العملية الدراسية.

وأضاف أن المنظمة ساهمت في تقديم خدمات صحة أولية للمناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب تخصيص عددا من المتطوعين لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والإسعافات الأولية، كما تضمنت الإنجازات برنامجًا للدعم النفسي والاجتماعي من خلال خلق مساحات صديقة للأطفال داخل مراكز طب الأسرة وتزويدها بالمستلزمات والأجهزة التي تعمل من أجل تحسين الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال بعدد من المراكز الطبية.

ونوه إلى دور الهلال الأحمر في تدريب المتطوعين على تقديم أنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للأطفال داخل البيئة المدرسية وتدريب الكوادر الحكومية فى المدارس من أجل تعزيز إجراءات الحماية للأطفال بالتنسيق مع مجلس الأمومة والطفولة، وأشار إلى التعاون الطبى من خلال القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا بالحسنة ونخل فى وسط سيناء.

وبحث المحافظ مع الوفد متطلبات المحافظة خلال العام المقبل والتعاون المستقبلى مع الهلال الأحمر واليونيسيف، حيث جرى الاتفاق مع مديرية الصحة على تجهيز قوائم العمليات الجراحية، على أن تقوم قوافل طبية من الهلال الأحمر واليونيسيف باجراء تلك الجراحات مجانا لصالح المستفيدين.