"دكان الفرحة" تحتفل بتجهيز 25 عروسة من اليتيمات بالفيوم

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بتسليم 25 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، المقدمة من صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون مع جمعية "صلاح الدين الأيوبي"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة"، التي تُعد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات مصر.

تم تسليم الأجهزة المنزلية لـ25 فتاة تم اختيارهن ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، وسط أجواء احتفالية، بحضور شادي سالم، مدير قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، وإيمان أحمد ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومي أسامة، مسئول صندوق "تحيا مصر" بالفيوم، ومحسن ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتور محمد رجب، مدير الجمعية.

وأشاد محافظ الفيوم، في كلمته، بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في رعاية الأيتام وغير القادرين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذا رسم البهجة على وجوههم، من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، وذلك من خلال وعي القيادة السياسية باحتياجات المواطنين، لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل وغير القادرين.

كما أعرب المحافظ عن سعادته للدور الإيجابي الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر"، والجهاز التنفيذي بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، في توصيل المساعدات للمستحقين، مشيراً إلى أنّ هذه المبادرات تجسد معاني التكافل الاجتماعي، ودور صندوق "تحيا مصر"، وقوته في دعم الدولة ودعم المواطنين، لما يقدمه من مساعدات للمجتمع، وأكد "الأنصاري" على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي إلى أنّ جهاز العرائس يشمل الأجهزة الكهربائية غسالة، وثلاجة، وبوتاجاز، ومروحة، وخلاط، وسخان مياه، ومكواة، بالإضافة إلى كرتونة ملابس، وشنطة أدوات شخصية، وشنطة أدوات تجميل، وطقم أواني.

وفي نهاية الاحتفالية، قدم محافظ الفيوم التهنئة للفتيات المستفيدات من مبادرة "دكان الفرحة"، مُتمنياً لهن حياة سعيدة، وقام بتسليم درع الجمعية لمسئولي صندوق "تحيا مصر"، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.