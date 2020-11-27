"الصحة" تحدد 8 خطوات للتسوق الآمن فى زمن كورونا.. تعرف عليها

أكدت وزارة الصحة والسكان على زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض التنفسية.

وحرصت الوزارة على تقديم مجموعة نصائح خاصة ببعض الفئات المجمتعمية الأكثر عرضة للمجتمع الخارجي لتقليل فرص انتشار المرض، ومن ضمن الإرشادات التى وجهتها وزارة الصحة، الإجراءات الإحترازية التى يجب اتباعها أثناء التسوق، والتي يستعرضها "الوطن"، فى نقاط

1) الحرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

2) الالتزام بارتداء الكمامات وقفازات اليد أثناء التسوق.

3) احذر من لمس الوجه أثناء التسوق.

4) الحرص على تعقيم الأيدي قبل وبعد التسوق.

5) الالتزام بوجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

6) يفضل الدفع من خلال استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني.

7) امسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

8) تجنب لمس المنتجات التي لا تشتريها.

وحذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جماهير كرة القدم من التجمع في المقاهي والكافيهات المغلقة لمتابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، تجنبا لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في كلمتها على هامش انعقاد الملتقى السنوي الأول لهيئة الرعاية الصحبة، الذي عقد في مركز ثقافة بورسعيد، امس أن قطاع الطب الوقائي أعد خطة محكمة لتأمين المباراة ومنع تفشي العدوى بين المتابعين، مطالبة الشعب المصري بمشاهدة المباراة في الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية.

وقالت إن نسبة الإشغال في أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات الصدر والحميات لا تزيد عن 25% مؤكدة أن الوزارة مستعدة للدفع ب320 مستشفى للمساهمة في علاج حالات الإصابة بكورونا في حال زيادة معدلات الإصابات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.