موجة من الأمطار والعواصف.. كيف تأثرت العملية التعليمية في "المدارس"

خلال الأيام الماضية تأثرت العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، سواء من خلال سقوط أمطار غزيرة التي تحولت إلى سيول في بعض المحافظات، أو عواصف تزامنت مع سقوط الأمطار، وبناء عليه تعطلت الدراسة في العديد من المحافظات، ولجأت بعض المدارس إلى انصراف الطلاب مبكرًا "نص يوم".

هبوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات

شهدت العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتحديدًا المحافظات الساحلية موجة طقس سيئة، حيث توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بسقوط أمطار رعدية غزيرة، وهو ما حدث بالفعل حتى واغترقت كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمياه بسبب هبوط كميات كبيرة من الأمطار التي كانت مصحوبة بعواصف.

"التعليم": تعطيل الدراسة من اختصاص المحافظين

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعليق الدراسة بالمدارس ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم، ولكنه متروك للمحافظين وفقًا لوضع الطقس في كل محافظة، وأن الوزارة لا تتدخل في تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في بعض المحافظات بسبب موجة الطقس السئ

وبسبب موجة الطقس السيئة التي ضربت العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية المستمر عن سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، لجأت العديد من المحافظات إلى تعطيل الدراسة سواء خلال يوم الأربعاء 6 محافظات، والخميس 8 محافظات، وكان ضمن تلك المحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، ومطروح، والقليوبية.

إعلان بعض المدارس انصراف الطلاب مبكرًا "نص يوم"

في بعض المحافظات التي لم تُعلن تعطيل الدراسة يوم الأربعاء الماضي، لجأت بعض المدارس إلى التنبيه على أولياء الأمور أنه سيتم انصراف الطلاب مبكرًا "نص يوم" حفاظًا على سلامة جميع الطلاب بسبب موجة الطقس السيئة.