محافظ الجيزة: تعاملنا سريعا مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنّ المحافظة شهدت أمس طقس غير مستقر، أعقبه سقوط أمطار على بعض المناطق بمحافظة الجيزة، ما ترتب عليه تجمعات للمياه في بعض المناطق بالمحافظة، خاصة أسفل الكباري وعلى الدائري، وجرى التعامل معها على الفور، خاصة مع وجود تحذير مسبق من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار، وجرى التعامل السريع مع تجمعات المياه ولم يستغرق الوقت أكثر من ساعتين للسيطرة على الموقف تماما وسحب مياه الأمطار.

وأضاف راشد، خلال حديثه مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المحافظة مستنفرة تحسبا لسقوط أمطار اليوم، وفي ضوء ذلك جرى اتخاذ قرار أمس بتعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية، وبالتنسيق مع رئيس جامعة القاهرة والجامعات الخاصة، جرى تعطيل الدراسة بالجامعات حفاظا على حياة الطلاب، ممن يتنقلون بالمواصلات العامة والخاصة.

وتابع راشد أنّ اليوم تشهد المحافظة سطوعا للشمس والأمور على ما يرام، ويوجد 181 سيارة شفط للمياه تمت توزيعها على المحافظة، وهناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع شركة المياه ومع هيئة النظافة والتجميل ومع الأحياء والمراكز والقرى، وأكثر من 280 معدة موزعة على الأحياء والمراكز والمدن، تقوم بدورها على أكمل وجه وتغطي كل ربوع المحافظة.

وأشار راشد إلى أنّ المحافظة بها غرفة عمليات مركزية ويتبعها غرف موجودة في الأحياء والمراكز والقرى، ويتم تلقي أي أمور طارئة بالإخطارات، وهذه الغرف متصلة بالمعدات والمسؤولين على الأرض ممن يتولون التعامل مع المشكلات.

وكشف راشد عن أنّه افتتح موقف سيارات بالوراق، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الأماكن العشوائية، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة وتم التخطيط لمكان يستوعب نحو 600 سيارة ومجهز على أعلى مستوى، وبه محلات تجارية وأماكن للأمن والإسعاف وأماكن راحة للمواطنين.