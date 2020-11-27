مديرو قفط التعليمية بقنا وطلبة المدارس يدعمون أورام أطفال الأقصر

زار وفد من مديري إدارة قفط التعلمية بمحافظة قنا، مقر مستشفى شفاء الأورمان التخصصى لعلاج الأطفال بالمجان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك للمساهمة فى دعم الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمجان داخل المستشفى الجديد الذي يخدم أطفال الصعيد.

وقدم وفد من مديري إدارة قفط التعلمية بمحافظة قنا، خلال زيارتهم للمستشفى الجديد تبرعا ماديا من طلاب المدارس لدعم زملائهم من الأطفال مرضي السرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، وتم تنظيم جولة لهم داخل الأقسام المختلفة لعلاج الأطفال من علاج كيماوى وإشعاعى وغرف إقامة داخلية وخلافه، وأثنوا على مستوى التجهيزات العالمية داخل أروقة وأقسام مستشفى الأطفال.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه تم البدء خلال الفترة الماضية فى خدمة أطفال الصعيد وتقديم بروتوكولات العلاج اللازمة لهم داخل مقر مستشفى شفاء الأورمان التخصصى لعلاج الأطفال بالمجان، والتى تتبع مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة، وتهدف لتكون صرح طبى عالمى جديد بأرض الصعيد ومواصلة مسيرة النجاح لمستشفى الكبار بخدمة الآلاف من الأطفال وتوفير السفر عليهم للعلاج بالوجه البحري.

جدير بالذكر أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، شهد افتتاح أول صيدلية إكلينيكية داخل جناح العمليات بالمستشفى للمساهمة فى تقديم خدمة أفضل لصالح مرضى السرطان خلال إجراء العمليات، حيث أنه تمثل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر نقطة مضيئة فى مجال الرعاية الصحية بصعيد مصر ويمثل ذلك إستحداث أول صيدلية إكلينيكية داخل جناح العمليات.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، على أهمية صيدلى العمليات بالمستشفى وذلك بعد توفير حوالى 30% من الأدوية من خلال تواجد صيدلى العمليات مع باقى أعضاء الفريق الطبى، كما يقول الدكتور محمد صابر مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى على أنه من أدوار الصيدلى تحديد النوع الأمثل من المضادات الحيوية مع الجراح قبل العملية الجراحية لتحقيق أعلى معدلات الأمان وعدم زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ومن أدواره أيضاً متابعة الأدوية عالية الخطورة داخل العملية.