وصول 160 سائحا من أوزبكستان لمدينة شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الخميس، 160 سائحًا من دولة أوزبكستان، على متن رحلة جوية تابعة لشركة "أير كايرو".

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن فريق من العلاقات العامة بالمطار استقبل السائحين، وجرى توزيع كتيبات عليهم توضح أهم المناطق والمقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وجميع مدن خليج العقبة السياحية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن يجرى تسير الشركة رحلة جوية إسبوعيًا من دولة أوزبكستان إلى مدينة شرم الشيخ حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي، إضافة الي رحلة سياحية من سمرقند إلى شرم الشيخ اعتبارًا من بداية شهد ديسمبر المقبل، وتسيير أربع رحلات أسبوعيًا من طشقند إلى شرم الشيخ والقاهرة، اعتبارًا من شهر أبريل القادم.

وأشار إلى أنه يوجد جهود ومساعي من وزارة السياحة لتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، من منطقة وسط آسيا و أفريقيا.