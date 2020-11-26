آخر أخبار مصر.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وطرح 81 وحدة صناعية

تستعرض "الوطن" في إطار الخدمات التي تعرضها لقرائها خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين اليوم على النحو التالي:

زخات مطر بالقاهرة والجيزة واستمرار حالة الطوارئ

أعلنت شركتي مياه الشرب بالجيزة والصرف الصحي بالقاهرة، أنّ محافظتي القاهرة والجيزة تعرضتا لسقوط أمطار قبل قليل، وأوضح وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي مياه الشرب بالجيزة والصرف الصحي بالقاهرة، أنّ حالة الطوارئ مستمرة وإلغاء الإجازات مستمر حتى الغد، وفق تحذيرات الأرصاد الجوية في المحافظتين.

الإفتاء: إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة ممنوع شرعا

وحذّرت دار الإفتاء المصرية من إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها، في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحة أنّ ذلك يؤدي لنقل العدوى للآخرين، وهو ممنوع شرعًا.

عناوين ومواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في العاشر من رمضان

أعلنت وزارة الإسكان موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بمدينة العاشر من رمضان، بدءا من 6 ديسمبر المقبل، وحتى الأربعاء 27 يناير المقبل، للفائزين بها بالحيين (18 و20) بمدينة العاشر من رمضان.

الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس على القاهرة والسواحل الشمالية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موعد تحسن الطقس في القاهرة بدء من اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ التحسن في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية السبت.

طرح 81 وحدة صناعية بأنشطة مختلفة في العاشر من رمضان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالمجمعين "ب، ج" بالمنطقة الجنوبية، بمساحة 702 متر مربع تقريبا للوحدة، ويتم الحصول عليها بنظام القرعة العلنية.

60 ألفا إيرادات "الصندوق الأسود" بيوم واحد.. و"الغسالة" في ذيل القائمة

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صادر منه عن إيرادات الأفلام، أنّ فيلم الصندوق الأسود يواصل تصدّر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، محقق 60 ألفًا و320 جنيهًا، أمس الأربعاء،

وجاء فيلم "الغسالة" في نهاية قائمة الإيرادات أمس، إذ حقق 1048 جنيهًا.