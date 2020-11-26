طرح 81 وحدة صناعية بأنشطة مختلفة في العاشر من رمضان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالمجمعين "ب، ج" بالمنطقة الجنوبية 6 ملايين متر مربع، بأنشطة مختلفة بمساحة في حدود 702 متر مربع للوحدة، بنظام القرعة العلنية.

الإسكان تطرح 81 وحدة صناعية بأنشطة مختلفة في العاشر من رمضان

واوضحت مصادر مطلعة بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أنّ كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات الصناعية، متاحة بالفعل في الجهاز، نظير مبلغ وقدرة 2000 جنيه فقط لا غير، على أن يتم تقديم المستندات اعتبارا من 1 ديسمبر القادم وحتى 15 من الشهر ذاته، مرفقا بها شيك جدية الحجز.

الأنشطة المطروحة للحجز "هندسية ونسيجية وبلاستيكية وغذائية كيماوية"

وأشارت المصادر، إلى أنّ الأنشطة المطروحة للحجز، هي أنشطة "هندسية ونسيجية وبلاستيكية وغذائية كيماوية"، على أن تجرى القرعة ظهر 29 ديسمبر المقبل.

أسلوب السداد

يتم سداد جدية الحجز بواقع 5% من قيمة الوحدة، بشيك مصرفي، باسم جهاز مدينة العاشر من رمضان، كما يتم استكمال 25% إضافة لـ1% مصروفات إدارية، و0.5% مجلس أمناء، من إجمالي قيمة الوحدة بشيك مصرفي، خلال مدة أقصاها 30 يوما من إخطار العميل، بالموافقة على الحجز.

وتسدد قيمة الـ75% الباقية على أقساط نصف سنوية محملة بالفائدة على 3 سنوات بموجب شيكات آجلة بقيمة الأقساط، إضافة للفوائد قبل الاستلام، وتسدد 5% من قيمة الوحدة نظير أعمال الصيانة تسدد كوديعة قبل الاستلام.

تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بالعاشر من رمضان

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح بأنّ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ الأحد 6/12/2020، وحتى الأربعاء 27/1/2021، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالحيين (18 و20) بمدينة العاشر من رمضان.

وكان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أوضح أنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي (18) المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 241 : 271، يوم الأربعاء 16/12/2020، وبالمجاورة الثانية من 1 : 30، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 271 : 279، يوم الأربعاء 30/12/2020.

وأشار رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، إلى أنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الـ18 المجاورة الثالثة، من 1 : 30، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 31 : 41، يوم الأحد 3/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 20 المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 241 : 272، يوم الأحد 17/1/2021.

وقال رئيس الجهاز، إنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية بالحي 20 من 1 : 30، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 61 : 81، يوم الأربعاء 20/1/2021، مضيفا أنّه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثالثة بالحي 20 أرقام (1 ، 2، 8، 14، 34، 39، 50، 62، 63، 73، 74، 94، 100، 108، 109، 114، 118، 130، 132، 136، 141، 147)، يوم الخميس 21/1/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/1/2021، وحتى الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.