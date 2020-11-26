فرق متابعة وتطهير للشبكات.. استعدادات الشركة القابضة لمواجهة الأمطار

تزامنا مع بداية فصل الشتاء، وسقوط الأمطار الغزيرة والسيول، أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توجيهات عدة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعداد الكامل للتعامل مع سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء، منعًا لتكرار سيناريو غرق عدد من المدن الجديدة كما حدث في الأعوام الماضية، وذلك من خلال اتخاذها عدد من الإجرءات غير التقليدية.

إجراءات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادًا لمواجهة موسم الأمطار:

1- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

2- مراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

3- تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار.

4- التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

5- توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

6- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

7- التأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

8- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومراكز لخدمة العملاء.

9- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

10- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

11- التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف عمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.

12- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، والاستعانة بأجهزة التتبع لمتابعة العربات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها فى الأماكن وفقًا للخطة.

13- تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.

14- رفع كفاءة المعدات (الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات).

15- توفير الأمن الصناعى والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.