"التضامن": التدخل السريع بالمحافظات ينقذ 4 أشخاص بلا مأوى

أنقذت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الأشخاص بلا مأوى في عدد من المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لفريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد وتقديم الخدمات اللازمة للمشردين وفاقدي الرعاية والمأوى.

وأنقذ فريق التدخل السريع بالغربية مواطنا بلا مأوى، حيث تبين أن الحالة يدعى "ع ا ع" ويبلغ من العمر ٦٢ عاما، وهو من مواليد محافظة أسيوط ، وتبين أن إخوته قد طروده، وقد نجح الفريق بإقناعه لاستقباله بدار المسنين.

وبالتزامن مع ذلك، أنقذ فريق التدخل السريع أيضا ببورسعيد "سيدة بلا مأوى" من برد الشتاء وتدعى "ه‍. م" وتبلغ من العمر 50 عاما، وتقيم على أحد الأرصفة، حيث تم التنسيق مع دار الملك بدمياط وتم نقلها من بورسعيد لمحافظة دمياط لاستقبالها بالدار لتتلقى كافة أوجه الرعاية .

إنقاذ شخص بلا مأوى وإعادته لذويه خلال ٤٨ ساعة

نجح فريق التدخل السريع بمحافظتى قنا وسوهاج، فى إنقاذ شخص بلا مأوى وإعادته لذويه خلال ٤٨ ساعة، وذلك عقب تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، حيث تبين أنه يدعى "م ع ا" ويبلغ من العمر ٣٥ عاما وتم التنسيق لإعادته لذويه بمحافظة سوهاج.

وقام فريق التدخل السريع ببني سويف، في إنقاذ شخص بلا مأوى يفترش الرصيف داخل إحدى مواقف النقل الجماعى، ويدعى "م ع ا" وتم استقباله بدار فاقدى الرعاية.

جدير بالذكر أن الفريق يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.