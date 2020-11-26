اشتعال إعادة "النواب" بالمرج.. والوفد يحشد رموزه لمساندة هيكل

اشتعلت الانتخابات بدائرة المرج، قبل نحو أسبوعين من جولة الإعادة، والمقرر لها يومي 7 و8 ديسمبر المقبلين، حيث بدأ المرشحان المتنافسان على المقعد المتبقي للدائرة، وهما المستشار عيد هيكل النائب الحالي عن الدائرة ومرشح حزب الوفد، والمرشح المستقل محمد رضا البنا، إقامة المؤتمرات بكل أرجاء الدائرة، فضلا عن التواجد اليومي مع أنصارهما، ومحاولة جذب مؤيدين جدد خلال الأيام القليلة المتبقية.

ويعقد اليوم الخميس المستشار عيد هيكل الذي يحظى بشعبية كبيرة بالدائرة، مؤتمرا انتخابيا حاشدا ببلدته بركة الحاج، يحضره العديد من الرموز السياسية المصرية، وقيادات حزب الوفد الدكتور بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، والدكتور فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا للحزب.

كما حضر الدكتور سعد الهضيبي والدكتورهاني سري الدين واللواء سعدالجمال، والدكتور مصطفى الفقي، وسليمان وهدان، والكابتن طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وذلك لمؤازرة النائب الحالي عن الدائرة، وإعلان مساندتهم له خلال جولة الإعادة، فيما يعقد محمد رضا البنا، لقاء مع بعض أهالي الدائرة، ويركز بشكل كبير على عقد لقاءات انتخابية مع أهالي منطقة المرج، وهم أصحاب الكتلة التصويتية الأكبر بالدائرة.

وشهدت الأيام الماضية، انقساما شديدا داخل قرية بركة الحاج التى ينتمى إليها المرشحان، ما دعا العديد من الشخصيات السياسية هناك للتدخل لمحاولة رأب هذا الصدع، حيث أصدر محمد عبدالله رفاعي النائب السابق عن الدائرة والسياسى المخضرم، بيانا تم تداوله على نطاق واسع، دعا فيه الجميع لنبذ الفرقة والتمسك بالعادات والتقاليد والروابط الأسرية التى تتميز بها بركة الحاج.

المستشار عيد هيكل

كما شهدت الأيام الماضية، إعلان العديد من المرشحين الذين خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات، تأييدهم لأحد المرشحين، حيث أعلن خالد أبوطالب عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة الذي حل خامسا فى الانتخابات الحالية، تأييده للمرشح عيد هيكل.

كما أعلن النائب السابق عمر رفاعي تأييده لهيكل، وأيضا المحامية مي الكيلاني والمحامي عياد رزق، فيما أعلن أحمد علي الفائز بالمقعد الأول للدائرة من الجولة الأولى، تأييده للبنا.