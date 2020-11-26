الليلة.. افتتاح مسرحية "لحظة حب" بقاعة صلاح جاهين بالبالون

يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي "لحظة حب"، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة.

المسرحية من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهي من العروض الرومانسية التي تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية في جو من دفء المشاعر والأحاسيس المتدفقة.

وأجرى مخرج العرض الفنان ياسر صادق، بروفات مكثفة للمسرحية مع أبطال العرض الفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدي عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيي، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف.

كما افتتح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الموسم الثاني للعرض المسرحي فنان الشعب "سيد درويش" في التاسعة من مساء أمس الأربعاء بقاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

والعرض يأتي في إطار أهداف وزارة الثقافة، لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، وهو يروي أهم المحطات الرئيسية في حياة الغائب الحاضر الموسيقار سيد درويش، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.

البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي" وكوكبة أخرى من الفنانين.

ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب ، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب .

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.