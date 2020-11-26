فصل التيار وتغطية الأسلاك.. إجراءات "المدارس" أثناء سقوط الأمطار

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تتخذ العديد من إجراءات السلامة، أثناء فترة موجة الطقس السيئة، وتحديدًا سقوط الأمطار الغزيرة، من أجل الحفاظ على سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية، سواء طلاب أو معلمين أو إداريين وعاملين.

وشهدت العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتحديدًا المحافظات الساحلية، حالة من سوء الأحوال الجوية سواء بسقوط أمطار غزيرة أو عواصف شديدة، تزامنت مع هطول الأمطار، حيث غرقت الشوارع في مياه الأمطار بالأمس، مع تحذير من هيئة الأرصاد، بسقوط أمطار أيضًا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من أهم تلك الإجراءات، هي فصل التيار الكهربائي بالكامل داخل جميع الفصول بالمدرسة، أثناء سقوط الأمطار بغزارة، وعدم إعادة التيار الكهربائي، إلا بعد جفاف الأرضيات والجدران تمامًا.

وتابع المصدر، أنه يتم التأكد من صيانة جميع مفاتيح الكهرباء التالفة، بالإضافة إلى ضمان سلامة الأبواب، وزجاج النوافذ والأسوار والسلالم، مع مراجعة كل وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك الكهربائية العارية، عن طريق مسئول الصيانة بالمدرسة.

وأكد المصدر، أن تعطيل الدراسة بالمدارس هي من اختصاص المحافظين، حسب وضع الأحوال الجوية في كل محافظة، وأن وزارة التربية والتعليم، ليس لها دخل في تعطيل الدراسة بسبب موجات الطقس السيئة.

ومن الجدير بالذكر، لجأت العديد من المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية إلى تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، ومنها 6 محافظات أمس الأربعاء، و8 محافظات عطلت الدراسة اليوم الخميس، ومن ضمنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية القليوبية.

فيما أعلنت بعض المدارس الخاصة في المحافظات، التي لم يتم تعطيل الدراسة بها عن انصراف الطلاب مبكرًا "نصف يوم" أمس الأربعاء، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية،