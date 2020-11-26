تهاني ودعوات.. قرينة الرئيس تشارك المصريين الفرحة في الأعياد والمناسب

تلقى المناسبات الدينية اهتماما كبيرا من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، حيث تتفاعل الصفحة الرسمية لها، مع الفاعليات الدينية، فمع بداية العام الهجري الجديد، تجد تهنئة من السيدة الأولى للشعب المصري والأمة الإسلامية بالمناسبة.

وكتبت على صفحتها: نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة.

تابعت: "كل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير، وأعاد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات".

وفي المولد النبوي الماضي، نشرت قرينة الرئيس، تعليقا عبر صفحتها الرسمية، توجهت خلاله بالتهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلة: "نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان. كل عام وأنتم بخير".

وكتبت تعليقا آخر في المولد النبوي: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".

وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمناسبة شهر رمضان المعظم، تهنئة للمصريين قائلة: "كل عام والشعب المصري وكل أسرة مصرية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى يهل علينا بعطاءاته وإشراقاته ونفحاته الربانية، ليجدد النفوس ويعززها بالسكينة والهدوء والمحبة، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".

وخلال عيد الفطر المبارك، وجهت قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، قائلة: "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فاحتفالنا بتلك الأعياد المباركة يعكس وحدة وترابط الشعب المصري، وأسأل الله أن ينعم علينا في هذه المناسبة بمزيد من السلام والطمأنينة ورفع البلاء عن مصر والعالم أجمع.. كل عام وأنتم بخير".

وهنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك. وكتبت على صفحتها الرسمية: "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء. وأدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".