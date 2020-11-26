ضبط 3 متهمين بالإتجار في المخدرات بحملة مكبرة بمنية النصر

شنت مباحث منية النصر وقطاع شمال الدقهلية حملة على تجار المخدرات، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط 3 متهين بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، التي يستخدمونها في نشاطهم المجرم قانوناً.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية، عن وجود عدد من تجار المواد المخدرة بنطاق مركز منية النصر.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، خرجت حملة مكبرة، بقيادة العميد حسن النحراوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الحسيني، رئيس فرع شرق الدقهلية، وبرئاسة الرائد أحمد عوض، رئيس مباحث المركز، والنقيب عمر النجار، والنقيب محمد شمس، معاوني مباحث المركز، وقوة أمنية ضمت عناصر قتالية من قوات الأمن المركزي.

وضبطت الحملة "ع. ك. ع."، 27 سنة، عاطل، مقيم بقرية "برمبال الجديدة"، دائرة المركز، وبحوزته 6 كيلو "بانجو" معده للبيع، وبندقية خرطوش "شوت جن"، وعدد 3 طلقات من نفس العيار، وتليفون محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ 290 جنيهاً من متحصلات البيع، وتحرر له المحضر رقم 11520 لسنة 2020 جنايات منية النصر.

وفي قرية "كفر علام"، بنفس المركز، ضبطت الحملة "محمود أ. أ."، 27 سنة، عاطل، وبحوزته 7 كيلو "بانجو" معدة للبيع، و بندقية آلية، وعدد 2 خزينة و9 طلقات لنفس العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وتحرر له المحضر رقم 11522 جنايات منية النصر.

وانتقلت الحملة إلى قرية "كفر قنيش"، دائرة المركز، حيث تم ضبط "محمد ج. أ."، وشهرته "الدكش"، 23 سنة، عاطل، وبحوزته عدد 78 لفافة "هيروين"، وبندقية خرطوش " شوت جن"، و4 طلقات من نفس العيار، وتليفون محمول، ومبلغ مالي، وتحرر له المحضر رقم 11944 جنايات منية النصر.

وبمواجهة المتهمين، في محاضر الشرطة، بما أسفرت عنه التحريات ومأموريات الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتعامل والترويج على عملائهم.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.