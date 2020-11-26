"تحدي المطر".. جامعة المنصورة تنظم يوماً ترفيهياً لطلابها

تحدت جامعة المنصورة الظروف المناخية التي تمر بها البلاد، ونظمت يوماً رياضياً ترفيهياً لطلابها، تضمن سباق ماراثون، وذلك في القرية الأولمبية للجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وشارك بتنظيم اليوم طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة، والإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأطلق إشارة البدء لفعاليات اليوم الرياضي، الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، بحضور الدكتور محمد صبري سرايا، رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وابراهيم فهمي، مدير عام رعاية الطلاب، وهيثم البدويهي، مدير القرية الأولمبية، وأحمد العشري، مشرف أسرة طلاب من أجل مصر

تضمنت فعاليات اليوم الرياضي أنشطة ترفيهية وأخرى رياضية، تشمل ماراثون للدراجات وآخر للجري، ومسابقات في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، وألعاب القوى، ومصارعة الذراعين، وتنس الطاولة والتنس الأرضي والإسكواش.

ومن جهة أخرى، تفقد رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، عمليات تطوير وتجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب والصيدلة، والتجهيزات للتحول الرقمي لإجراء الاختبارات الإلكترونية للعام الجامعي الجديد 2020 - 2021.

رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة بكلية الطب، كل من الدكتور تامر أبو السعد، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، مدير برنامج "مانشستر"، والدكتور نبيل بلاط، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

بينما رافق رئيس الجامعة، خلال جولته بكلية الصيدلة، كل من الدكتورة منال عيد، عميد الكلية، والدكتورة رشا بروة، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور خالد بشير، وكيل الكلية للدراسات العليا.