وزير العدل يوجه بتكريم المحضرين المتميزين بالمحاكم الابتدائية

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، مساعده لشئون المحاكم، بتكريم 6 من المحضرين المتميزين، بصرف مكافأة مالية لهم في المحاكم الابتدائية بمحافظات "بورسعيد، بنى سويف، جنوب أسيوط، شبين الكوم، شرق طنطا، وأسوان".

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل، على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحاكم، وتحفيز العاملين به في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة، وتقديرا لتميزهم عند فحص أعمالهم، وتفانيهم في أداء واجبهم الوظيفي على النحو المطلوب، وفي المواعيد المناسبة.