المتهم بقتل جارته بروض الفرج: "خدت إعدام بسبب غويشه فالصو"

"أخدت إعدام علشان غويشه فالصو.. بعتها بـ45 جنيه"، بهذه الكلمة روى شاب، تفاصيل قتل عجوز روض الفرج وذبحها، لسرقة مشغولاتها الذهبية، ظنا منه أنها من أثرياء شبرا مصر.

وأوضح المتهم في اعترافاته أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، أنه أعد خطة لسرقة أموال الضحية، بهدف عمل مشروع استثماري "شراء سيارة"، والعمل بها في إحدى الشركات الكبرى.

وأضاف المتهم، توجهت إلى منزل المجني عليها، وطلبت منها الدخول بحجة مساعدتي فى التقدم لخطبة إحدى الفتيات بالمنطقة، وعقب الدخول بعد تناول الشاي وأكل الفاكهة تخلصت منها، بتسديد الطعنات وذبحها.

وقال المتهم، سبب سرقتي للضحية، هو سمعي في إحدى المرات تقول لجاري، إنها تمتلك غويشة مصنوعة من الذهب والألماظ، قيمتها تتجاوز الـ50 ألف جنيه على حد قوله في اعترافاته.

وتابع المتهم: سرقت الغويشة ومبلغ مالي قميته 760 جنيه وهاتفها المحمول، وتوجهت إلى منطقة العمرانية بالجيزة، وبعت الغويشة، فأخبرني الجواهرجي أنها مقلدة، صدمت وبعتها له بـ45 جنيها.

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في كشف غموض واقعة العثور على جثة "مسنة" 76 سنة داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات بالجسم، وتبين أن شاب من جيرانها وراء الجريمة.

ودلت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير البحث الجنائي، أن المجني عليها مقيمة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها جرح ذبحي وعدة طعنات متفرقة بالجسم، وتبين سرقة (هاتف محمول- مبلغ مالي- غويشة مقلدة).

توصلت جهود فريق البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب 27 سنة، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية ومن جيران القتيلة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد ال سرقة، نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بتواجد المجنى عليها بمفردها، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم اعترف بتحصله على الهاتف المحمول من المتهم مقابل إعطائه المواد المخدرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.