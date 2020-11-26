بعد رحيله متأثرا بـ كورونا.. أسرة حافظ أبوسعدة لم تصب بالفيروس

أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأحد الأصدقاء المقربين من الراحل حافظ أبوسعدة، أن عائلة "أبوسعدة"، سواء زوجته الناشطة نهاد أبوالقمصان أو أبنائه، لم يصابوا بفيروس كورونا.

وكشف شلبي كواليس إصابة "أبوسعدة" بفيروس كورونا ورحيله جراء المرض، حيث قال لـ"الوطن": جثمان الفقيد متواجد حالياً في مستشفى وادي النيل بالقاهرة، موضحا أنه توفى بالمستشفى، بعد فترة أقامها للعلاج من كورونا.

وأضاف أن أبوسعدة كان يعالج من فيروس كورونا، منذ إصابته قبل نحو 18 يوما، حيث بدأ رحلة علاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وأكد شلبي أن رحيل الفقيد الراحل خسارة كبيرة للوسط الحقوقي والإنساني، ناعيا إياه، مشيرا إلى أن تفاصيل موعد الجنازة والصلاة عليها، لم يحدد حتى الآن.

وغيب الموت الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحافظ أبوسعدة سياسي مصري، وناشط في مجال حقوق الإنسان، والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلنت نهاد أبوالقمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، وفاته منذ قليل، متأثرا بكورونا.

وأكدت في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأسرة الآن تنتهي من إجراءات الدفن والجنازة.

وقالت عبر صفحتها: "حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبوسعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا"