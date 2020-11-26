تصل لرعدية أحيانا.. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار حتى الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، تحديثا بالأماكن المتوقع سقوط أمطار بها على مستوى الجمهورية، في الفترة من الجمعة الموافق 27 نوفمبر الحالي، حتى الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020.

وترصد "الوطن"، المدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الجمعة 27 نوفمبر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل لرعدية في بعض الأحيان، على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية- رشيد- دمياط ـ بلطيم"، ومتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية "بورسعيدـ رفح- العريش".

أما على الوجه البحري، فتشير التوقعات لتعرض بعض المناطق لأمطار متوسطة إلى غزيرة "كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية"، فيما تكون الأمطار متوسطة على المنوفية والشرقية.

فيما تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

السبت 28 نوفمبر

تشهد السواحل الشمالية الغربية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من: "الإسكندرية- مطروح- السلوم"، وفقا لتوقعات الأرصاد، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح".

كما أشارت الهيئة، إلى أن شمال الوجه البحري، يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية".

الأحد 29 نوفمبر والاثنين 30 نوفمبر

أشارت الهيئة في البيان الصادر عنها بأن توقعات الخبراء تشير لعدم وجود فرص لتساقط الأمطار خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 29، 30 نوفمبر.

يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الاسكندرية ـ مطروح ـ السلوم".

بينما تشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحري أمطار خفيفة على "كفر الشيخ ـ البحيرة ـ الدقهلية".

يوم الأربعاء 2 ديسمبر

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الاسكندريةـ مطروح- السلوم- رشيدـ دمياط- العريش- بورسعيدـ رفح".

وعلى الوجه البحري، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ- البحيرة- الدقهليةـ الغربية"

ونوهت الهيئة، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.