الأرصاد: ذروة الطقس السيئ تنتهي اليوم.. وأمطار خفيفة غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ ذروة الطقس السيئ والمتمثلة في الأمطار الغزيرة تنتهي اليوم على أغلب المحافظات، وبدءًا من الغد، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

إذ تتوقع هيئة الأرصاد أن يكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم مع طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ورياح نشيطة، وقد تؤثر على حركة الملاحة البحرية.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد في حديثها لـ"الوطن" أنّه جرى التنويه عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تم تحديد بعض المناطق منها كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية.

وعن حالة الطقس السيئ التي شهدتها مدينة المنصورة أمس، أوضحت "شاكر" أنّ ما أسماه المواطنين تساقط للثلوج يسمى حبات البرد، تساقطت نتيجة عملية التبريد القوي في طبقات الجو العليا والتي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، فضلًا عن تكون السحب الرعدية التي يصاحب أمطارها سقوط حبات البرد.

وتابعت أنّ كمية الأمطار وحبات البرد المصاحبة لها يتم تحديد كمياتها وكثافتها من قِبل الهيئة بفترة كافية، والتنويه عنها من خلال النشرات التي تصدر عبر هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري.

ووضعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعض الإجراءت الوقائية للمواطنين التي يجب اتخاذها عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد وهي:

إجراءات يجب اتباعها عند البرق والرعد

1. الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.

2. الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.

3. عدم الوقوف بجوار الأشجار.

4. الاتجاه إلى الشاطئ فورًا في حالة التواجد في البحر.

5. الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي.

6. عند الوجود في الشارع أثناء البرق والرعد؛ يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل.