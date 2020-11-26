الليلة.. منة فضالي تكشف لـ"وش تاني" تفاصيل محاولة انتحارها

تحل النجمة منة فضالي، الليلة، ضيفة علي برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج، عبر موقع "الوطن" وقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وتكشف منة خلال اللقاء، عن تعرضها لأعمال سحر قبل أعوام عدة، ومحاولة انتحارها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، كما تستعيد ذكرياتها أيام الدراسة، وتتحدث عن الحب في حياتها.

وفي سياق مختلف، كشفت منة عن تجسيدها لدور طالبة ضمن أحداث مسلسل "سكن البنات"، الذي يُعرض حاليا عبر إحدى المحطات الفضائية.

وقالت فضالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها تحمست لهذه التجربة التليفزيونية، لأنها قصة جديدة تناقش مشكلات الفتيات بشكل جديد وعصري، فضلاً عن عدد من القضايا الاجتماعية، كالثأر والزواج بالإكراه وحب الذات، بحسب قولها.

وأضافت: كنت مشتاقة للتعاون مع المخرج محمد النقلي، لأن آخر عمل جمعنا كان مسلسل "الإخوة الأعداء" قبل أعوام عدة، حيث أشعر بالراحة معه لأنه مخرج متميز ومختلف.

ويشارك في بطولة "سكن البنات" وفاء عامر، آيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وعلي الجانب الآخر، كشفت الفنانة منة فضالي عن خضوع والدتها نادية الشربيني لجراحة في عينها نتيجة لإصابتها بجلطة في العين أثرت على عملية الإبصار، بحسب قولها.

وقالت منة، إن والدتها أجرت جراحة في عينها بمعرفة أحد الأطباء، ولكنها ظلت متألمة بعد إجرائها للعملية، وهو ما دفعها لاصطحابها إلى الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون، الذي بمجرد أن وقع الكشف عليها قال لهم نصاً: "إحنا لازم نعمل عملية دلوقتي حالاً لأن نسبة الإبصار عمالة بتقل".

وتابعت: "أجرت أمي العملية داخل أحد المستشفيات الخاصة، وما زلنا في مرحلة المتابعة الطبية، إلا أن حالتها شهدت تحسناً ملحوظاً، وهنا أود توجيه الشكر للدكتور حازم ياسين لأنه طبيب محترف وشخص محترم وخلوق إلى أقصى درجة ممكنة".