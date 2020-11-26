قتيلان و4 مصابين في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

لقي مزارع ونجله مصرعهما في مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، في قرية "سالم أبنوب"، بدائرة مركز أبنوب، في محافظة أسيوط، قبل قليل، استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن إصابة 4 آخرين.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة "عمر"، بقرية "سوالم أبنوب"، بسبب خلافات بينهما على تقسيم قطعة أرض.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "صديق ثابت عمر"، 60 سنة، مزارع، ونجله "مصطفى"، 41 سنة، وإصابة 4 أشخاص آخرين، جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.