محافظ كفر الشيخ يؤكد عدم تضرر أي مناطق بـ"حزام الأمطار"

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمد المحافظة بالخرائط الجوية الخاصة بأماكن سقوط الأمطار، على مدار الساعة، وبناءً عليها يتم اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً عدم تضرر أي منطقة بالمحافظة نتيجة الأمطار، التي شهدتها خلال الساعات الماضية.

وأضاف "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن الخرائط الجوية أكدت عدم تعرض مدينة كفر الشيخ لحزام الأمطار المتوسطة أو الغزيرة، إلا أنها توقعت في الوقت نفسه تعرض السواحل الشمالية من المحافظة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، سواء من المدن أم القرى، سوف تتعرض لـ"حزام الأمطار"، من الساعة الثانية صباحاً، وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن المناطق، التي جاءت في تنبؤات الأرصاد، تعرضت لهطول الأمطار بالفعل حتى الساعة السادسة صباحاً، مشيراً إلى أنه، وفقاً لهذه التوقعات، تقرر انتظام العمل في المدارس والمصالح الحكومية اليوم الخميس، خاصةً وأنه تم تعطيل الدراسة في اليوم السابق الأربعاء.

وتابع المحافظ بقوله: "الحمد لله، التنبؤ بالأرصاد كان سليماً، والدراسة تمت وانتهت، لكن الطقس في الحقيقة متقلب"، وشدد، على أن المعدات موجودة في الشارع منذ أمس، بالتنسيق مع الحماية المدنية والكهرباء والري وغيرها من الهيئات، لافتاً إلى أنه حتى الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، يشاركون في مواجهة تداعيات هذه الأزمة، موضحا أن حركة الحياة أصبحت عادية.

وقال إنه بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، لم يحدث أي تضرر في أي منطقة من مناطق المحافظة، وفرق الكهرباء كانت تتحرك سريعاً لفصل الكهرباء في أي منطقة تتعرض لأمطار غزيرة، حرصاً على حياة المواطنين.

وأعرب "نور الدين" عن شكره للمواطنين بسبب التزامهم بالقرارات التي اتخذتها المحافظة، وعدم النزول للشوارع عند تعطيل الدراسة.

وعن مشكلة الشهر العقاري المستمرة منذ 10 سنوات في المحافظة، قال "نور الدين" إنه تم تخصيص مكان في منطقة "سخا"، وقريباً سيتم افتتاحه في أقرب زيارة لوزير العدل إلى كفر الشيخ.