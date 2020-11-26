إنجي علاء: "كوفيد 25 لا علاقة له بمسلسل النهاية"

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، أن مسلسل "كوفيد 25"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ليس جزءً ثاني لمسلسل النهاية، الذي أدى بطولته الفنان يوسف الشريف رمضان الماضي.

وأضافت بأن قصة مسلسل "كوفيد 25" من وحي خيالها، مشيرة إلى الانتهاء من كتابة اثنتا عشرة حلقة، وجار كتابة باقي الحلقات.

المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه موسم دراما رمضان 2021، وكان آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل، بطولة النجمة درة وخالد سليم، ونيقولا معوض، وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.

يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة يوسف الشريف في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "كوفيد 25"، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك يوسف في رمضان الماضي بـ"النهاية"، الذي يعد مسلسل درامي خيال علمي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

وحذر يوسف الشريف من انتشار تغريدات مفبركة منسوبة له عبر منصات التواصل الاجتماعى والتى تناول خلالها مزورى التدوينات الحديث عن أمور دينية وفنية، مؤكدًا أن مثل هذه التغريدات المنتشرة على "تويتر" و"فيس بوك"، لا علاقة له بها، وأن ما يخصه فقط كل ما يكتب عبر حساباته الموثقة على منصات السوشيال ميديا المختلفة.