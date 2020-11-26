بتكلفة 1.9 مليار.. إنهاء 42 مشروعاً لمحطات الصرف والمعالجة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من تنفيذ 42 مشروعاً لمحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، كما يجري تنفيذ 13 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي.

وشدد محافظ المنيا على أن قطاع المياه والصرف الصحي يحظي باهتمام كبير، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير وتحسين كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمركز ومدينة المنيا، في 13 قرية تابعة للمركز، بتكلفة إجمالية 349 مليون جنيه.

وكلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمد النجار، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري العمل بها في قطاع المياه والصرف الصحي، لدفع العمل بها وانجازها في أقرب وقت.

وعقد السكرتير العام اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من مشروعات الصرف الصحي، لإدراجها في خطة العام المالي 2021 - 2022، وتحديد أولويات العمل لإقامة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في مختلف مدن المحافظة، وذلك بحضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وأشار السكرتير العام إلى أن المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه، واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، بالإضافة إلى إجراء أعمال التوسعة بالشبكات داخل المحطات، كما يتم إجراء أعمال زيادة السعة التخزينية داخل المحطات التي تحتاج لإضافة سعة تخزينية.

واستعرض السكرتير العام البدائل والمقترحات لإقامة تلك المشروعات على أرض المحافظة في مختلف المدن والمراكز، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، لوضع المخططات التفصيلية لإقامة تلك المشروعات.

وجه " النجار" بالمرور على المواقع المقترحة لإنشاء تلك المشروعات مع إجراء المعاينات علي الطبيعة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والوحدة المحلية، لوضع دراسات شاملة ودقيقة لاستيفاء كافة الاجراءات والبيانات قبل إدراج تلك المشروعات فى خطة العام المالي.