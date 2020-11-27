حظك اليوم الجمعة 27-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتسرع أو لفرض آرائك، لكن ينصحك الفلك بأن تدرس جيدا نتائج كل كلمة قبل التفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشروعات، ويدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تدفعك للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. الشمس في منزل الحب تخفف من الضغوط وتمنحك سحرا يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بنجاحات وأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل العلاقات تشعل طاقتك العاطفية وتمنحك روحا رومانسية ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب الصدام مع شركاء الحياة، واحترس أيضا من أي عدوى.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما، ومع ذلك تعطي مثالا يُحتذى به في تحمّل مسئوليات عائلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للتعبير عن آرائك وعما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان... كن لبقا فالنقد السلبي يُفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة ولباقة وقدرة على التفاوض وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.