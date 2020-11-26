حظك اليوم الخميس 26-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب عدد كبير من المواطنين متابعة توقعات الأبراج باستمرار، لذا تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، لكن عليك بتنظيم جهدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المشتري وبلوتو في منزل الحظ يساعدانك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية أنجلينا جولي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك كل الحيوية والطاقة والقدرة على العطاء وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

غم الضغوط.. الشمس بمنزل الحب تساعدك أن تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وتنظم أفكارك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تنظيمك لأعمالك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك يساعدانك على التأثير فيمن حولك وتهتم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تستسلم للمشاعر السلبية أو لذكريات حزينة من الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سهير زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المريخ يمدك بكل الطاقة والحماس وتزدهر قدرتك على الإنجاز وعلى التواصل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بالقضايا المهنية والمالية ولا تهمل التفاصيل واعتن بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، فينوس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك جاذبية وتحسن استغلال مواهبك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.