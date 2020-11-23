شمال سيناء تناقش مشروعات المياه والصرف في خطة العام المالي الجديد

استعرض العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، مطالب أهالي المحافظة فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدن المحافظة ضمن خطة العام المالي الجديد.

وأكد الغندور، خلال اجتماع عقد برئاسته، اليوم، بحضور رؤساء مجالس المدن ورئيس قطاع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ومدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، حدوث طفرة في قطاع مياه الشرب بالمحافظة.

وأشار الغندور إلي أن مطالب أهالي المحافظة تتمثل في توصيل مياه الشرب الي قرية الميدان وحي الكرامة بالعريش وزيادة السعة التخزينية لخزان المساعيد من 20 ألف متر مكعب إلى 40 الف متر مكعب، وتغذية قري بئر العبد بالمياه وإنشاء شبكة مياه بالحسنة واستكمال شبكة المياه في القصيمة وإنشاء خزان مياه بالحسنة بقدرة 10 الاف متر مكعب وانشاء خط مياه بقطر 600 من محطة العريش وحتي مدينة الحسنة، وإنشاء شبكة مياه داخل مدينة نخل وإنشاء خزان بسعة 5 الاف متر مكعب وانشاء محطة مياه بحي الكوثر بالشيخ زويد.

وأوضح الغندور أن المطالب في قطاع الصرف الصحي اقتصرت على استكمال شبكات الصرف الصحي في المناطق المحرومة بمدينة العريش وإحلال وتجديد محطات الصرف المتهالكة وتوسعة محطة الصرف الرئيسية بالعريش وإحلال وتجديد محطتي صرف جرادة وزارع، وإنشاء شبكات صرف صحي بقريتي رابعة ورمانة ببئر العبد وانشاء شبكات صرف صحي بمدن الشيخ زويد ونخل والحسنة بوسط سيناء.