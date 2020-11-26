نبيل الحلفاوي عن مباراة القمة: "صعب التنبؤ بمن يكون نجم الأهلي"

يحرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التواصل مع جمهوره عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" دوما، وردا على سؤال أحد متابعيه، بمن يتوقع أن يكون نجم المباراة من اللاعبين، رد "الحلفاوي" بأنه من الصعب التنبؤ.

وجاء السؤال إلى نبيل الحلفاوي من حساب بعنوان "Rafeq Joky" قائلا: "عوز رأيك يا قبطان من وجهة نظرك، شايف مين في اللعيبة هيكون هو نجم الماتش؟ حتى لو أكتر من واحد"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلًا خلال تغريدته: "صعب جدا تتنبأ في فرقة الأهلي بمن سيكون النجم.. وهي ميزة كبرى".

ويوم السبت الماضي قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن الفنانين مهددون بشكل مستمر بالإصابة بفيروس كورونا، بسبب طبيعة عملهم التي تتطلب الخروج من المنزل ومقابلة الآخرين "بدون كمامة"، وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: لأننا كممثلين نعمل بلا كمامات، يحمل كل يوم عمل تهديدًا بالعدوى فتعود لبيتك مهددًا، وتستيقظ اليوم التالي معافًا ولكن مهددًا، وهكذا لعشرة أيام على الأقل.

واستطرد "فتفرض على نفسك عزلًا جزئيًا في منزلك، وقبل انقضائها تنزل الأوردر التالي، فيتجدد التهديد وتتجدد الأيام وهكذا، ولله الأمر من قبل ومن بعد".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يشارك في تصوير أحداث مسلسل "القاهرة - كابول"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، بعدما تعطل تصويره الشهور الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تعطيل كافة مناحي الحياة.

المسلسل بطولة طارق لطفي، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وشيرين، فضلًا عن عدد من ضيوف الشرف، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.