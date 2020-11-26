إضراب في اليونان للمطالبة بـ"تدابير مهمة لحماية الصحة"

شهد القطاع العام في اليونان، اليوم، إضرابا مدته 24 ساعة للمطالبة بـ"تدابير مهمة لحماية الصحة" في الوقت الذي وضعت فيه الشرطة في حال تأهب لمنع التظاهرات في فترة العزل الصحي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومددت الحكومة حتى السابع من ديسمبر المقبل، العزل الذي كان مقررا أصلا حتى 30 نوفمبر بسبب العدد الكبير للمصابين بـ "كوفيد- 19" والضغوط الناجمة عن ذلك على المستشفيات.

وتظاهر العشرات من سائقي الدراجات النارية وموظفي وزارة العمل أمام مقرها في وسط أثينا وفقا لصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت نقابة موظفي المستشفيات إلى التظاهر أمام وزارة الصحة مطالبين بـ"علاوة لجميع العاملين بمناسبة الميلاد وتعزيز تدابير الحماية".

وتظاهر مئتا شخص ينتمون إلى تيارات اليسار على مسافة 500 متر من وسط المدينة قبل أن تطلب الشرطة منهم التفرق.

وتوقفت شبكة المترو في أثينا لـ24 ساعة على أن يتوقف سائقو الحافلات أيضا عن العمل مساء. وتوقفت أيضا الرحلات البحرية بين اليونان والجزر بعد مشاركة نقابة البحارة في التحرك.

كما شارك في الإضراب الصحافيون لمدة ساعتين صباحا احتجاجا على "أي تدخل للحكومة في وقت تفشي الجائحة يلحق الضرر بالحق في الضمان الاجتماعي وحريات الموظفين".